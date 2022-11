Der Österreichische Skifahrer stirbt aus

Skifahren ist mittlerweile zu einem Luxusvergnügen geworden, das sich in Österreich nur noch reiche Tourist/-innen so wirklich leisten können. Immer weniger Österreicherinnen und Österreicher entscheiden sich in ihrer Freizeit für den kostspieligen Sport.

Für viele Menschen in diesem Land ist Skifahren schlicht und ergreifend einfach nicht mehr leistbar. Die Ausrüstung wird immer teurer, die Skikarten unerschwinglich und die Spritpreise zur Zeit tun ihr Übriges. Ein Familienausflug auf die Skipiste führt daher schon fast zum "finanziellen Ruin", kommen allein die Kartenkosten auf über 230 Euro, ohne Essen und andere Kosten.

Außerdem fällt auch bei uns immer weniger Schnee, was dazu führt, dass die Pisten immer mehr beschneit werden müssen. Viele Skilifte haben für die heurige Saison bereits angekündigt, nicht mehr alle Pisten zu beschneien, da dies durch die Stromkosten zu teuer sei.

Es ist traurig, dass die Tradition des Skifahrens immer mehr verloren geht, ist sie doch eigentlich österreichische Kultur und nicht nur eine Touristenattraktion. Steigen die Preise weiter so, stirbt diese Tradition endgültig aus.





Leonie Bauböck, Rebecca Fuchs, Leila Stockinger, Lena Hebesberger, Schülerinnen der HAK Neumarkt