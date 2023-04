Der ÖSV und seine Identität

Ski Austria heißt die Verbandszeitschrift des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) schon seit etlichen Jahren - jetzt nennt sich auch der Verband so wie seine Publikation. Der 1905 gegründete Verband wirft also seine über Jahrzehnte gelebte Identität einfach weg und argumentiert damit, die gesellschaftspolitische Rolle im Land noch "bewusster und aktiver" wahrnehmen zu wollen. Muss man sich deshalb Anglizismen bedienen, um einen Neustart zu markieren? Ein altgedienter x-facher Staatsmeister sagt dazu: "Ich bin sprachlos, wir waren immer stolz auf den Namen Österreich und das Wappen." Ist schon die Namensänderung schwer nachvollziehbar, so ist das neue Markenlogo skurril und verworren zugleich. Wer in aller Welt kann erahnen, dass die kreuz und quer angeordneten Balken beispielsweise die neun Bundesländer (= Landesskiverbände) darstellen? Salzburgs Balken, so heißt es, beginnt rechts oben und endet links unten, wer kann das enträtseln? Darf der Salzburger Landes-Skiverband überhaupt noch so heißen? Wer nur in Präsidium/Vorstand des ÖSV, nein von Ski Austria, kann so etwas Unerklärliches gutheißen und genehmigen? Dabei gäbe es genug andere, wichtige Themen. Beginnend bei der Alpinschwäche der selbst ernannten Skination Nummer 1 bis zur Schulung des sportlichen Spitzenpersonals, in dem nach wie vor die meisten Damen und Herren in tausenden Saison-Interviews mit ihrem eher kleinen Sprachschatz die Zuschauer und Zuhörer quälen. Sport ist Beruf und dazu gehört auch die Ausdrucksweise, nicht ein ständiges äh, eh, oh, cool, geil.

P.S.: Nennt sich der Fussballbund künftig Austrian Football Association, der Fechtverband vielleicht Austrian Fencing Federation? Hoffentlich nicht.





Prof. Joachim Glaser, 5020 Salzburg