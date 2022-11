Der ORF - Spiegel unserer Gesellschaft!

In seinem Klartext SN vom 14. November zeichnet Andreas Koller dieses Streben der Parteien nach Machteinfluss im öffentlich rechtlichen Rundfunk auf. Der Umgang der Politik mit dem ORF hat zur Verlotterung geführt. Diese permanenten Versuche der Parteien über den ORF Machteinfluss zu bekommen, untergräbt das demokratische Recht der Medienfreiheit und macht sich wie in unserer Gesellschaft es üblich ist, in einer versteckten Form zum Eigennutz. Völlig außer Zweifel, ein Journalist hat wie jeder andere Bürger das freie Recht seine Weltanschauung zu leben, es ist aber eine Charakterfrage, ob und welche Rolle diese in der Berufsausübung spielt.

Zweifelsohne sind die Nachrichtensendungen der Begehrlichkeit der Parteien ausgesetzt, wobei die Gesprächseinladung zum Interview und nicht zu einem Verhör erfolgt, wie dies in der ZIB geschieht und dann letztlich zur Zwietracht und der Gefährdung der Demokratie führt.

Helmut Auer, 5071 Wals