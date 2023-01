Der ORF und seine Beiträge

Es ist mir unerklärlich, warum in "Salzburg heute" in drei Beiträgen auf Kosten der Zwangsgebührenzahler Tourismuswerbung stattfindet, anstatt eine kompetente Aufklärung über die derzeitige Gefährdung auf den Kunstpisten zu machen. 100 Patienten landen im Spital, das belastet unsere Spitäler gerade zu einer Zeit, in der man diese schon fast kaputt gespart hat. Tourismus ist zwar gut für unser Land, aber nichts als nervig in "Salzburg heute" (der "Pistenchecker" fehlt mir). Hier fehlt das redaktionelle "Feeling" oder verstehe ich da etwas falsch?





Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim