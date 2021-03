Der Otter hat keine natürlichen Feinde

Frau Christina Wolf-Petre vom WWF bezeichnet sich als Otter-Expertin (Leserbrief vom 2. März 2021) und will dieses possierliche Tier nicht zum Sündenbock machen. Laut ihr sind die Sündenböcke die viel zu starke Verbauung, die Übernutzung und die Verschmutzung der Gewässer. Damit hat sie recht. Gerade die Verbauung hat die Ökologie unserer Gewässer völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Ihre aufgestellte Forderung an die Politik um stärkere Anstrengungen zum Schutz der Gewässer verhallt nahezu ungehört und die wenigen Renaturierungen stehen im krassen Missverhältnis zu den Verbauungen durch Kraftwerke, Uferregulierungen und Hochwasserschutzbauten. Wir werden also noch mehrere Jahrzehnte mit diesen geschundenen Gewässern leben müssen.

Der WWF fordert umsichtige Fisch-Besatzmaßnahmen und verweist als Beispiel auf Besatz von Fischen, wie sie meist nur in Angelteichen vorgenommen werden: Große Fische, meist (eingebürgerten) Regenbogenforellen, welche gewohnt sind, gefüttert zu werden und daher nur nahe der Wasseroberfläche schwimmen. So stellt sich also der WWF nachhaltige Bewirtschaftung von Gewässern vor.

Die Realität sieht anders aus: Der Fischotter hat sich unkontrolliert vermehrt, er bedient sich vornehmlich und nachweislich in in naturnahen Fischzuchten, weil diese schwer geschützt werden können. Des weiteren gibt es bei uns keine kleineren Flüsse mehr, welche vom Fischotter nicht schon leergefressen wurden. Besonders gefährdet ist nicht die Regenbogenforelle, sondern sind die heimischen Fischarten wie Bachforelle und Äsche. Das natürliche Fluchtverhalten nützt wenig. Der Otter drängt die Bachforelle in einen der wenigen Unterstände und "schnapp".

Wenn es im WWF auch Fisch-Experten (für heimische Arten) geben sollte, empfehle ich Frau Wolf-Petre, den Kontakt mit diesen zu suchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fischexperten einfach zur Kenntnis nehmen, dass heimische Fischarten von einem anderen Tier ausgerottet werden.

WWF, Naturschutzbund, Grüne und andere (Teil)tierschützer sollten endlich Otter und Fische in ihre Betrachtungen einbeziehen. Solange wir mit den bestehenden Eingriffen in die Flüsse leben müssen, ist auch ein Eingriff in den Otterbestand (wie beim Wild) unumgänglich. Der Otter hat bei uns keine natürlichen Feinde (Wolf) und vermehrt sich daher unkontrolliert.

Frau Wolf-Petre ist, wie alle, die sich mit dem Otter-Thema befassen, herzlich eingeladen, sich einmal vor Ort über naturnahe Fischzucht und nachhaltigen Fischbesatz zu informieren. Sie wird feststellen können, dass der Erhaltungsgrad der Fischotter weit besser ist als der unserer autochtonen heimischen Fischarten. Es ist schon kurz nach zwölf, die heimische Fischfauna ist bereits nachhaltig geschädigt.





Dr. Gerhard Angerer, Obmann-Stv. Fischereiverein Hallein