Der Papst und Greta Thunberg

Greta Thunberg eckt an! Deshalb will ich nachfolgend einige Argumente von Papst Franziskus zitieren, die dieser in der am 24. Mai 2015 veröffentlichten Umwelt-Enzyklika "Laudato si" niedergeschrieben hat.

Der Papst begründete diese Enzyklika wie folgt: "Angesichts der weltweiten Umweltschäden möchte ich mich jetzt an jeden Menschen wenden, der auf diesem Planeten wohnt."

Unter dem Titel "Mein Aufruf" formulierte der Papst lange vor Greta Thunberg unter anderem folgende Sätze: "Die jungen Menschen verlangen von uns eine Veränderung Sie fragen sich, wie es möglich ist, den Aufbau einer besseren Zukunft anzustreben, ohne an die Umweltkrise und an die Leiden der Ausgeschlossenen zu denken."

"Laudato si" ist im Buchhandel erhältlich: ISBN 978-3-460-32134-2. //www.bibelwerk.de

Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee