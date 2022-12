Der Pflegebonus enttäuscht sehr

Im Laufe des Jahres 2022 wurde der Pflegebonus angekündigt, von "mehreren tausend Euro" und von "Steuerfreiheit war vollmundig die Rede. Auf der Homepage von SBK ist noch zu lesen, dass bis zu 4.500 Euro steuerfrei bleiben, bei Wechsel des Dienstverhältnisses innerhalb 2021/22 sollten gar 9.000 Euro steuerfrei bleiben. Soweit die Pläne. Obwohl viele Betroffene bis heute noch nichts erhalten haben, sickern langsam die tatsächlichen Zahlen durch: Bei Vollzeitbeschäftigten nimmt man gerade noch 2.000 Euro brutto in die Hand. Nun aber kommt es: Diese sind weder steuerfrei noch von der Sozialversicherung befreit. Der Gipfel der Frechheit ist jedoch, dass die Pflegekräfte sogar den Dienstgeberanteil am Pflegebonus selbst zahlen müssen, das dürfte in Österreich bisher wohl ein einzigartiger Vorgang sein. Von den ursprünglich im Raum stehenden steuerfreien 4.500 Euro bleiben für Vollzeitkräfte daher gerade einmal noch etwas mehr als 800 Euro netto übrig. Das restliche Geld muss der Finanzminister wahrscheinlich deshalb einbehalten, damit unsere Regierungsmitglieder und Parlamentspräsidenten in den kommenden kalten Monaten öfters einmal im Privatjet verreisen können.

Martin Gasser, 5202 Neumarkt