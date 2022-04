Der Politik fehlt jeglicher Anstand

"Politik ohne Anstand" - so schrieb Andras Koller am 22. 4. 2022 in den SN und führte dann auch aus "Vorarlberg ist überall". Es war wohl ein Steinwurf ins Wasser, denn die sich abzeichnenden Wogen erinnern mich an den Wiener Liedermacher Reinhard Fendrich mit dem Lied "Tango Korrupti", wo er die Käuflichkeit und die gesellschaftspolitischen Zustände in unserer Alpenrepublik sehr treffen darstellt. Das nunmehr aufgedeckte System bewegt sich außerhalb der offiziellen Parteikassen und ist somit nicht kontrollierbar. Jedes Bemühen zur Schaffung von gläsernen Parteikassen ist zu begrüßen, ist aber bei der dzt. gehandhabten Form des "sich-die Gunst-kaufen", das geht herunter bis zur Partei "Orts Postille", nicht schlagkräftig.

Das Fehlen von jeglichem Anstand zieht die Politik immer tiefer hinunter. Der Schaden wird alle Parteien treffen.

Helmut Auer, 5071 Wals