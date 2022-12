Der Post Zustand ist erbarmungswürdig

Landauf, landab gibt es Beschwerden über die Post AG. Bei uns in Henndorf ist jetzt seit 7. 12., also seit zehn Tagen, keine Post zugestellt worden. Das heißt: keine wichtigen Briefe, keine Rechnungen, die bezahlt werden sollten, keine Weihnachtspost, keine Parte eines verstorbenen Angehörigen.

Die Erklärung für dieses Dilemma ist, dass die Post seit Jahrzehnten eine desaströse Personalpolitik betrieben hat und viel zu niedrige Löhne und Gehälter zahlt, sodass die Personaldecke viel zu gering ist. Früher gab es Springer, die im Falle von Krankenständen aushelfen konnten, früher war man stolz darauf, bei der Post beschäftigt zu sein. Heute ist die Post als verstaatlichtes Unternehmen in erbarmungswürdigem Zustand. Vielleicht sollte der Staat einige Hilfen in die Post stecken, damit die Aufgabe der Brief- und Paketzustellung wieder besser funktioniert.





Gerhard Ch. Kuppelwieser, BA, MSSc, 5302 Henndorf