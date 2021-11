Der Preis ist heiß - wer impft, gewinnt.

Bravo! Die Burgenländer haben uns gezeigt wie`s geht. Man kann etwas gewinnen und schon steigt die Impfquote. Der Mensch ist scheinbar so. Also liebe Bundesregierung: Einen richtig saftigen Preis in Aussicht stellen, z.B. jeden Tag wird unter den an diesem Tag geimpften Personen 5.000,- Euro oder sogar 10.000,- Euro verlost; oder 100.000,- Euro unter den im Dezember Geimpften. Die Leute werden sich anstellen, so wie früher. Und billiger ist es sicherlich auch, wenn man all die Kosten der Erkrankten sowie die Werbung in den Medien, die Tests und natürlich die Kosten, die der Wirtschaft entstehen, berücksichtigt. Typisch für die österreichische Neidgesellschaft werden sich einige bereits Geimpfte benachteiligt fühlen. Aber kein Problem, mit der Auffrischungsimpfung ist man ja wieder im Rennen. Zu glauben, dass sich heute noch jemand aus Solidarität impfen lässt, um seine Nächsten zu schützen, ist wohl wirklich naiv. Egal, der Zweck heiligt die Mittel!







Mag. Edith Wimmer-Vondrus, 5431 Kuchl