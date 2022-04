Der Reparaturbonus ist eine Alibi-Aktion

Ich halte den geplanten Reparaturbonus eher für eine Alibi-Aktion, mit der uns wieder Umweltfreundlichkeit vorgegaukelt wird, und mit der wir, das Volk, für blöd verkauft werden. Denn in Wahrheit programmieren die Erzeuger der Elektrogeräte deren Software entsprechend so, dass diese Geräte nach einer gewissen Zeit ihren Geist aufgeben. Die einfachere Methode wäre also per Gesetz den Erzeugern diesen "programmierten Tod" ihrer Erzeugnisse zu verbieten. Möchte man meinen, nur so einfach ist das in diesem Fall nicht. Denn die Gesetzte machen in Wahrheit die Großkonzerne. Und nicht die einzelnen Länder mit ihren Regierungen und auch nicht das EU Parlament. Diese sind in Wahrheit nur Marionetten der Konzerne, und verfügen Gesetze im Sinne eben dieser Konzerne. Solche sinnbefreiten nicht ehrlich gemeinten Aktionen unter dem Vorwand des Umweltschutzes sollte man gleich bleiben lassen. Danke.







Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz