Der Residenzplatz im Klimawandel

Im Hochsommer sind zwar die schattigen Randbereiche des Residenzplatzes gut besucht, das zentrale geschotterte Areal wird hingegen gemieden und (möglichst schnell) überquert - so die SN vom 25. August.

Ein Weltkulturerbe-würdiger Platz, aber bei starker Sonnenbestrahlung leider "un"genießbar? Um das zu ändern, bräuchte es Schattenspender. Bäume? Nein, da ist Landeskonservatorin Eva Hody Recht zu geben, die wären hier fehl am Platz. Ob aber die von ihr alternativ vorgeschlagenen Pflanzentröge - die gab´s doch schon mal? - ausreichenden Schatten spenden würden, um den Platz zu einem Ort, an dem man verweilen möchte, aufzuwerten, sei dahingestellt.

Also was tun mit dieser vom Publikum gemiedenen, ungemütlichen Freiluft-Stehplatz-Sauna? Na, zuallererst wären mehr Sitzplätze nötig - insbesondere fehlen solche rund um den wunderschönen Brunnen.

Temp-ora/eraturen mutantur - ein Hitzerekord jagt den anderen. Wäre es da nicht angebracht, den Altstadtschutz - das Gesetz stammt aus dem Jahr 1967 - diesem Klimawandel Rechnung tragend anzupassen, um auch in der geschützten Altstadt effektiven Sonnenschutz zu ermöglichen?

Helmut Hintner, 5020 Salzburg