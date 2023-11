Der S-Link kostet zu viel und bringt zu wenig

Dr. Golth, Obmann des Vereins "Pro RegionalStadtBahn", fordert in einem Leserbrief zusätzlich zum S-Link folgende neue Bahnstrecken: Stiegl-Bahn, Messe-Bahn, Flughafenbahn, eine neue Bahn nach Berchtesgaden bis zum Königssee, Mondsee-Bahn bis Bad Ischl sowie die Trumerseen-Bahn. Errichtungskosten sicher weit über 10 Mrd. Euro plus astronomische Betriebskosten und hohe Umweltbelastung. Wir hätten dann mehr S-Bahnen als das zehn Mal größere München, aber einen sehr viel kleineren Anreiz, diese zu nutzen. Trotz des riesigen Aufwands würde der Pkw-Verkehr nur wenig abnehmen, weil es immer noch viel bequemer sein wird, direkt vom Start zum Ziel zu kommen.

Eine Eisenbahn ist dann vorteilhaft, wenn sie dauerhaft von sehr vielen Menschen genutzt wird, ansonsten sind Busse um ein Vielfaches ökologischer, preiswerter und flexibler. Keine dieser Bahnen würde die nötigen Fahrgastzahlen auch nur annähernd erreichen. Wir können uns weder die Errichtung noch den Betrieb leisten, die Umweltbelastung schon gar nicht. Wer so etwas vorschlägt, kann sich keine konkreten, mit Zahlen unterlegten Überlegungen gemacht haben. Es hat sich auch noch kein renommierter Verkehrsplaner dafür oder für den S-Link ausgesprochen (dagegen schon einige). Zweifel am Nutzen des S-Link hat ja offensichtlich auch Dr. Golth, sonst würde er nicht noch viel mehr Bahnen fordern.

Wie bekommen wir dann unsere Verkehrssituation besser in den Griff? Ein stark verbessertes Bussystem auch autonom fahrender Elektrobusse mit vielen Direktverbindungen in der ganzen Region ist realistisch in zehn Jahren umsetzbar und bezahlbar, im Gegensatz zum geforderten riesigen S-Bahn-Netz. Ein stark verbessertes Bussystem hat dann auch das Potential, den Pkw-Verkehr so zu verringern, dass der Stau deutlich abnimmt und die Busse pünktlich fahren. Auch der ohnehin schon sehr wichtige Radverkehr kann mit vergleichsweise wenig Geld noch deutlich attraktiver gemacht werden. Junge Menschen sind heute in Städten viel weniger Pkw-affin, was die Situation auch entschärfen wird, ebenso der steigende Anteil von Pensionisten, die nicht in der Hauptverkehrszeit fahren.

Zu den 3 Mrd. Euro, die der S-Link kosten soll (plus zu erwartenden Steigerungen): das sind fast 1% der österreichischen Staatsschulden - um den Autoverkehr in der Stadt Salzburg um 10% zu reduzieren. Geht's noch? Die Stadt hat kein Geld für die Sanierung ihrer Wohnungen (stehen leer), für gute Kinderbetreuung, eine effiziente Eislaufanlage, Energiesparinvestitionen usw. Das Land Salzburg und der Bund machen Rekordschulden, die Kosten für Pensionen, Gesundheit und Pflege galoppieren davon, für Elementarbildung ist viel zu wenig Geld da. Aber 3 Mrd. Euro für eine kleine Verringerung des Pkw-Verkehrs in der Stadt Salzburg, die haben wir. Das ist doch absurd!

Unsere Gesellschaft steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Wir haben wahrlich genug zu tun und sollten den S-Link schnellstens beenden. Er kostet viel zu viel und bringt viel zu wenig.

Mag. Rudolf Frauenschuh, 5101 Bergheim