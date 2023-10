Der S-Link ist ein Irrweg

Ich nahm neulich an einer Publikumsdiskussion zum Thema "S-Link: Irrweg oder Chance" teil. Anwesend waren Stadt-Verkehrsplaner und Vertreter der Projektgesellschaft. Aus Sicht der Letzteren geht es darum, die Menschen vom Auto zum öffentlichen Verkehr zu bringen, besonders die Flachgauer, die jeden Tag zu Abertausenden in die Stadt einpendeln. So weit, so verständlich!

Im Laufe dieser durchaus hitzigen Diskussion hat sich zu meinem Erstaunen herauskristallisiert, dass es sich bei dieser "Causa prima" der künftigen Verkehrsplanung um einen Generationenkonflikt handelt. Wir, die sogenannten "Alten", also die über 60-Jährigen, lehnen die U-Bahn eher ab, weil zu teuer, zu aufwendig und eigentlich jetzt schon überholt ist, denn die urbane Mobilität der Menschen geht eher zum Fahrrad, wobei erst kürzlich die SN schrieben: "Beim Arbeitsweg ist das Fahrrad in der Stadt Salzburg die erste Wahl" und Landesrat Stefan Schnöll ebenfalls in den SN ankündigte: "Bis 2035 wollen wir 1000 Kilometer Radwege in Salzburg haben." Die Jugend allerdings wünscht sich die U-Bahn, weil diese innovativ, modern und angeblich in die Zukunft auf die Verkehrslösung weist.

Die Jeunesse dorée vergisst dabei aber allerdings, dass sie es ist, die einmal die nächsten 50 Jahre dieses Milliardengrab zurückzahlen muss und dann wird es wieder, wie z. B. jetzt bei der "Last Generation" heißen, dass die Altvorderen schuld an der Zerstörung der Umwelt sind und sie sich deswegen ankleben und das Ganze auslöffeln müssen.

Der S-Link wäre daher ein absolutes Danaergeschenk an die Jugend, was die aber in ihrer Euphorie leider übersieht. Sie muss unbedingt vor diesem finanziellen Desaster von den "Ewiggestrigen" beschützt werden, daher bin ich fest überzeugt, dass der S-Link ein Irrweg ist.

Josef Blank, 5061 Elsbethen