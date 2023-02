Der S-Link ist Geschichte

Die Kommunikation der S-Link-Betreiber ist ein Desaster! Gezeigt wurde eine wunderschöne Haltestelle am Mirabellplatz, genannt wurden Gesamtenkosten von rund 3 Millarden Euro, zu erwarten ist eine Baustelle quer durch die ganze Stadt und das über Jahre hinweg. Völlig im Dunkeln lässt man ein Gesamtkonzept, vielleicht weil man es gar nicht hat. Kurzum, es werden Schlagzeilen geliefert, in der Hoffnung, dass sich eh kaum wer dafür interessiert. Das ist das Grundübel der Politik, die das Wahlvolk abspeist und behautet: wir sind die Checker! Vielleicht "Gott sei Dank", vielleicht auch "Leider", aber das Projekt S-Link ist Geschichte. Umso schneller, je eher eine Bürgerabstimmung erfolgt; zwar ist es unfair, lediglich in der Stadt abstimmen zu lassen. Doch das ist einfacher umsetzbar, geht rasch und wenn die Entscheidung klar ausfällt, bindet sie den Gemeinderat und ohne Beteiligung der Stadt ist das Projekt vom Tisch. Wetten es dreht sich schneller das erste Windrad, denn die erste Baustelle für den S-Link eröffnet wird?

Günter Österer, 5023 Salzburg