Der SAK - ein Scherbenhaufen?

Als langjähriger Spieler, Vorstandsmitglied und Stadionsprecher des SAK 1914 möchte ich auf den Kommentar von Thomas Gottsmann in den "Salzburger Nachrichten" vom 18. Jänner 2020 antworten. Richtig ist, dass sich der Präsident und Hauptsponsor des SAK 1914 im Sommer zurückziehen wird. Entschieden widersprechen möchte ich aber der Aussage, der SAK 1914 würde nun vor einem Scherbenhaufen stehen. Tatsache ist, dass der Hauptsponsor den Verein als Abstiegskandidat in der Salzburger Liga übernommen und in die neue Regionalliga Salzburg geführt hat. In dieser werden wir ab Sommer an den Start gehen. Unser Noch-Präsident übergibt den Verein schuldenfrei und hat zudem Tausende Euro in die Infrastruktur investiert. Sämtliche Anschaffungen verbleiben beim SAK 1914.

Der SAK 1914 verfügt über einen handlungsfähigen Vorstand, der nun wieder die Verantwortung übernehmen und einen Spielbetrieb in der Regionalliga (wie etwa auch in der Saison 2016/17) sicherstellen wird. Wir fühlen uns gut aufgestellt und gehen diese Herausforderung engagiert und voller Tatendrang an. Der SAK 1914 verfügt über eine Reihe talentierter Nachwuchsspieler, die jetzt ihre Chance wittern. Und last, but not least gehen wir davon aus, dass uns als Traditionsverein mit dem schönsten Fußballplatz Salzburgs der eine oder andere arrivierte Spieler treu bleiben wird. Ein Scherbenhaufen sieht anders aus.



Bernhard Helminger, 5020 Salzburg