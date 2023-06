Der Schnitter leistet ganze Arbeit

Die Hänge des Rainbergs sind ein Paradies für Wildblumen: Im Frühjahr beginnt es mit Leberblümchen, Lungenkraut, Lerchensporn, später kommen Beinwell, Lichtnelken, Teufelskralle und Gold-Pippau. Sogar zwei Orchideenarten - Stendelwurz und Waldvögelein - blühen immer wieder. Besser gesagt: würden blühen, wenn man sie ließe.

Denn es gibt einen Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt, nein, nicht vom höchsten Gott, nur vom städtischen Gartenbauamt. Am Montag wetzte er das Messer, das schneid't schon viel besser. Als er in Gestalt mehrerer Motorsensenmänner ganze Arbeit geleistet hatte, reckte keine Blume mehr ihr oranges oder rosa Haupt der Sonne entgegen. Alle sind nun Gartenabfall. Und so wie jetzt Orchidee und Pippau dem Golfrasenschnitt zum Opfer fielen, so waren es vor einem Monat Teufelskralle und Lichtnelke.

Übrigens: Wir sprechen hier nicht von einer Verkehrsinsel, sondern vom Landschaftsschutzgebiet Rainberg. Aber was soll's? Da wurden auch schon mal etliche 60 bis 70 Jahre alte Bäume geschlägert, ohne Sinn und ohne auch nur einen einzigen nachzupflanzen. Bald wird er wieder dreinschneiden, der Tod, denn gemäht werden muss, das ist Sensenmänner-Gesetz, sonst herrschen Unordnung und Wildwuchs. Andere nennen das auch Artenvielfalt. Insektenwiese. Oder gar Augenweide. Nicht so der Schnitter. "Hüte dich, schöns Blümelein." Aber wie nur?



Angelika Höllhuber, Dietmar Rudolf, 5020 Salzburg