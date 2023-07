Der Schutz der Tiere muss an erste Stelle

Zum Artikel "Mit Populismus und ein paar Kugeln lässt sich der Wolf nicht vertreiben"

(SN vom 8. 7. 2023):

Thomas Hödlmoser bringt die Problematik Wolf unaufgeregt, objektiv und sehr durchdacht auf den Punkt! Am selben Tag, als der erste Salzburger Wolf "dank" Marlene Svazeks Abschussverordnung als eliminiert vermeldet werden kann, jubiliert sicher die gesamte schwarz-blaue Bauern- und Jägerschaft, ohne auch nur einen weiteren Gedanken an Herdenschutz oder EU-Richtlinien zu verschwenden. Ob es wirklich der "vierbeinige Wiederholungstäter" (Zitat Hödlmoser) war, den sie abgeknallt haben, interessiert ohnehin nur eine zu vernachlässigende Minderheit.

Mit Recht weist Hödlmoser darauf hin, dass in Sachen Tierschutz bei uns noch vieles im Argen liegt. Man denke an die grauenhaften Kälbertransporte oder die barbarischen Hühnermastfabriken - da sieht die LH-Stellvertreterin offenbar keinen Handlungsbedarf. Als passionierte Jägerin (so ihre Selbstbeschreibung) liegt ihr eine Wolfsabschussverordnung natürlich wesentlich mehr am Herzen als Tierschutz ganz allgemein. Populismus, wohin das Auge reicht!

Umso mehr Dank gebührt einem Journalisten, der nicht Öl ins Feuer gießt, sondern einfach zum Nachdenken anregen möchte.

Und Wizanys treffende Karikatur lässt mich eine emotionale Nähe zum Wolf vermuten - ein Schelm, der Böses dabei denkt ...

Mag. Dr. Gudrun Mitter, 4202 Hellmonsödt