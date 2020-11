Der Schutzpflicht nachkommen

Man könnte meinen, dass die Coronasituation gezeigt hätte, welchen Dienst Lehrer an der Gesellschaft leisten. Die Diskussion über Schulschließungen und Testungen dreht sich aber meist nur um die Gesundheit der Schüler. Nun heißt es, dass zuerst alle Lehrer getestet werden. Und was dann, schicken wir negativ getestete Lehrer in potentiell verseuchte Klassen und stecken sie dann erst an? Wäre es nicht vernünftiger, zuerst die Schüler zu testen? Diese Logik kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, sind doch Kinder scheinbar weniger gefährdet - und auch hier scheiden sich die Geister bei den Wissenschaftern. Ziehen Sie bitte das hohe Durchschnittsalter des Lehrkörpers in Betracht und überlegen Sie, wer hier wen gefährdet und wer der Schutzpflicht seinen Mitarbeitern gegenüber nicht nachkommt.

Mag. Stefan Stingl, 5020 Salzburg