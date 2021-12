Der schweigenden Mehrheit eine Stimme gegeben

Zum "Lokalpatriot: Zwei Telefonate. Zwei sehr verschiedene Welten." (30. 11.): Lieber Heinz Bayer, schon lange lese ich mit viel Genuss Ihre Glosse in unserer täglichen SN. Sehr oft muss ich schmunzeln und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag für mein generelles Wohlbefinden. Danke deswegen für Ihren laufenden Beitrag zu meiner Gesundheit.

Und wie so oft und wie so viele, nimmt man des Gute selbstverständlich schweigend zu Kenntnis. Die schweigende Mehrheit, quasi.

Darum auch Danke dafür, dass Sie mit einer berührenden Geschichte wie heute über Vasyly genau dieser schweigenden Mehrheit in unserem Land ebenfalls eine Stimme geben! Das rückt das Gesamtbild, in dem ein paar laute Krakeeler zu viel Aufmerksamkeit auf sich lenken, wieder ein notwendiges Stück zurecht. Denn wir leben ja doch nur in einer gemeinsamen Welt . . .

Alles Gute und bleiben Sie gesund!





Florian Elstner, 5302 Henndorf