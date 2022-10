Der seidene Faden im Sicherheitsnetz der Welt

Marlene Engelhorn ist eine Stimme aus dem inneren Kreis der Eliten - einer von den seidenen Fäden, aus denen das filigrane Sicherheitsnetz besteht, welches die Spezies Mensch eventuell doch noch vor dem drohenden Absturz retten könnte. Wünschenswert wäre es, dass sich dieser geworfene Schneeball wie im Falle von Greta Thunberg bezüglich Engagement gegen den Klimawandel, zu einer Lawine auswächst; auch deshalb, weil ein enger Zusammenhang dazu besteht. Den Eliten geht es nämlich vor allem um die grenzenlose Vermehrung ihres Vermögens ohne Rücksichtnahme auf die damit verbundene Ausbeutung der begrenzten natürlichen Ressourcen und der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang sei eine weitere wichtige Stimme genannt, auch so ein seidener Faden im Sicherheitsnetz, die des Wirtschaftsethikers Bernhard Ungericht. In seinem Buch "Immer-mehr und Nie-genug" zeigt er eindringlich auf, dass die Menschheit gerade dabei ist, durch eine Ökonomie der Maßlosigkeit ihre Lebensgrundlagen zu zerstören und schon an irrwitzigen Alternativen dazu forscht, anstatt das Naheliegende und Mögliche zu tun: Einen Paradigmenwechsel einleiten zu einer Ökonomie des rechten Maßes und der Genügsamkeit. Nicht der Homo oeconomicus - ein Widerspruch in sich, weil dieser schon eine von Künstlicher Intelligenz gesteuerte Maschine wäre - ist der nächste logische Schritt in der Evolution, sondern der Homo sentirens, der fühlende Mensch. Hier schließt sich der Kreis zu Marlene Engelhorn, weil ein zentraler Faktor dieses Paradigmenwechsels eine Beschränkung von Elitenmacht ist. Natürlich spielt die Politik dabei eine wesentliche Rolle und es gibt Grund zu zarter Hoffnung, dass dem Sicherheitsnetz für die Menschheit auch von dieser Seite ein seidener Faden hinzugefügt wird: Die Grünen in mitgestaltender Funktion auf allen politischen Ebenen.

Wilhelm Putz, 4882 Oberwang