Der September ist da

Ist es zu glauben, ach ist es denn wirklich wahr?

Die Ferien bald vorbei? Der Schulalltag soo nah!

Ich hoff der Herbst wird schön und nicht zu heiß!

Wir werden nun sehen, ob September auch weiß,

was denn seine Aufgabe ist. Er ist ein Erntemonat:

Am Land und auch in den Städten, da warten wir

voll Sehnsucht, auf Kürbis, Kartoffeln und Trauben

All die Früchte und viele mehr, sollen uns erlauben,

dass wir gut durch den Winter kommen. Fürwahr!

Wir hoffen auf diesen Herbst und aufs neue Jahr!

Eva Woblistin







