Der Ski-Demokratie entgegensteuern

Ich finde Herr Koller hat in "Auf dem Weg in die Ski-Demokratie" (SN vom 30. Mai) die richtigen Argumente herausgearbeitet, um die derzeitige Entwicklung unserer Regierungsform zu beschreiben und dabei den Finger aufs Wesentliche gelegt. Wahlgeschenke in Form von Geld und begleitenden populistischen Maßnahmen führt immer zur Stimmenmaximierung und Verbleib an der Macht, das sieht man bei Herrn Doskozil in Burgenland und das war so bei Haider in Kärnten und Herrn Orbán in Ungarn. Herr Orbán hat das aber mit dem Umbau der Verfassung und der Wahlordnung (nach Wahlsiegen mit Zwei-Drittel-Mehrheit) perfektioniert. Jetzt erreicht er mit weniger als 50 Prozent der Wahlstimmen die parlamentarische Zwei-Drittel-Mehrheit. Möchte eine Wette abschließen, dass Herr Orbán wie Diktator Putin bis an sein Lebensende regieren wird. Die ungarische Demokratie ist jetzt illiberal, d.h. übersetzt, es ist quasi eine Diktatur wie zu kommunistischen Zeiten.

Was kann man dagegen tun? Es gibt vermutlich nur eine Lösung und das ist die Beschränkung der Amtszeit von Bundeskanzler, Landeshauptleuten und anderen hohen Entscheidungsträgern auf maximal zwei Amtsperioden wie beim Bundespräsidenten.

Das sollten wir breit diskutieren und einem Volksentscheid unterwerfen.





Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen