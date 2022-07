Der sorgsame Umgang mit Spraydosen muss gelehrt werden

Ich höre, dass in Salzburg die Ferienfreizeitaktivitäten in Sachen Sport

und anderweitiger Betätigungen für die Jugend ausgeweitet werden, was nur zu begrüßen und für gut zu befinden ist.

Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, ist, dass an die Ferienkinder auch

Spraydosen ausgeteilt werden. Ich hoffe nur, dass die verantwortlichen Graffitikunstlehrer auch den sorgsame Umgang damit lehren, denn in Salzburg gibt es viele alte Gemäuer, welche dann wieder mit großem finanziellen Aufwand von den "Kunstwerken" gesäubert werden müssen. So schon öfters geschehen auf den Mauern um das Kapuzinerkloster, wo die Graffitis eine Botschaft in die Stadt ausstrahlen sollten und dann aber nur mit Müh` und Not entfernt werden mussten.

Übrigens, auch nicht jedes Graffiti ist ein Kunstwerk!

Josef Blank, 5061 Elsbethen