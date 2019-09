Der Sport als Randerscheinung

Zu "Der Sport ist in der EU nur eine Randerscheinung - warum nur?" (SN vom 14. 9.): Wenn Herr Oberndorfer in seinem Kommentar, ebenso wie bereits Herr Höllbacher in einem Leserbrief, dabei verständlich aufzeigt, dass Sport in der EU zu wenig Stellenwert bekommt, so bin ich der festen Ansicht, dass man deswegen gar nicht über den "Tellerrand schauen" muss. Auch wenn ich Wahlkampfaussagen zur bevorstehenden Nationalratswahl wahrlich nicht lückenlos verfolge, aber der Begriff "Sport" ist mir noch nie aufgefallen. Und es wird vermutlich wenig überraschend sein, wenn das Sportressort nach den Regierungsverhandlungen wieder irgendwo angehängt wird bzw. jene Ministerperson es umgehängt kriegt, die sich am wenigsten wehrt.

Einmal beim Gesundheits-, dann beim Unterrichts/Bildungsministerium, ebenso bei der Verteidigung, mal ein Staatssekretär, zuletzt beim Vizekanzler. Wer war nicht schon aller für den Sport zuständig? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind mir seit 2000 einmal zehn Personen eingefallen. Aber spätestens beim Nightrace in Schladming oder in Kitzbühel wird die für den Sport zuständige Person wieder das Sportland Österreich präsentieren. Danke jedenfalls an die vielen ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter, die trotzdem stets für eine funktionierende Basis sorgen!



Fritz Gruber, 5020 Salzburg