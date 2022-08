Der Staat fördert Datenvolumen und auch die Sucht

"Mit richtigen Förderungen geht noch mehr" und weiter: . . . "Das schnelle Internet müsse aber leistbar sein" meint Herr Bierwirth (SN, 24. August 2022 "Milliarden für das schnelle Internet")

Mit staatlicher Förderung soll also Magenta und Ihre Gage weiter steigen!? Herr Bierwirth haben Sie folgende Aspekte bedacht:

1. Wer braucht noch mehr Datenverkehr - und wozu?

2. Laut FMK Präsident Baldermann ist im privaten Bereich das übertragene Datenvolumen seit 2012 um den Faktor 100 (pro Jahr um 58 %, ergibt mit "Zinseszins Rechnung" in 10 Jahren 10.000 Prozent) gewachsen. Es ist also explodiert. Nach Ihrem Empfinden ist das noch viel zu wenig?

3. Das explodierte Datenvolumen dient der Pflege der sozialen Kontakte? Macht das die Leute glücklicher, wenn sie jeden Tag Stunden dafür aufwenden?

4. Wie viel macht der beruflich bedingte Datenverkehr am gesamten Volumen aus? Vermutlich weniger als 2 Prozent?

5. Möglicherweise sagen die Suchtforscher in 50 Jahren:

- Nikotin war eine schlimme Sucht, ist aber ziemlich abgeklungen.

- Alkohol ist auch schlimm, aber gesellschaftlich noch immer in vielen Bereichen (Weinprämierung, etc.) hoch angesehen.

- Die schlimmste Sucht ist seit Jahrzehnten: Internet. Stiehlt den Leuten viel Zeit und benötigt viel Ressourcen.

6. Angefeuert wurde diese Sucht durch die Privatisierung der Telefongesellschaften. Der Staat hat keine Tarifhoheit mehr - es regiert der freie Markt. Der freie Markt weiß wie man eine Sucht ordentlich anheizt - mit einer verführerischen Tarifpolitik! Also runter mit den variablen Gebühren, hinauf mit den Fixgebühren und viele "gratis" MB. Das Volk jubelt, es ist ja so toll, wenn man jederzeit Filmchen quer und "gratis" über den Kontinent senden kann.

DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz