Der Staat hat eine Preisregulierung umzusetzen

1990 realisierte ein Schweizer Kleinbetrieb ein Haus, welches seine gesamte Energie (Strom, Wärme) von der Sonne bezog. Heute ist die Investition für die Energiezentrale (Speicher, Armaturen, Steuerung etc.) eines völlig solar beheizten Hauses nicht höher als für einer Ölheizung. Seit 20 Jahren reduziert die Schweiz den Verbrauch um zwei Drittel ("bei gleicher Lebensqualität") mit dem Ziel einer planetenverträglichen, zukunftsfähigen Schweiz. Unter Benutzung von vorhandenen Technologien könnten vier Fünftel der elektrischen Energie eingespart werden (Negawatt). Eine falsche Energiepolitik, genehmigt durch fragwürdige UVPs, in denen gültige Verordnungen und Richtlinien der EU nicht erfüllt wurden, sind für die Situation verantwortlich. Jede Investition in Energiesysteme, die auf bisher nicht genützten Flächen gebaut werden, auch erneuerbare, haben eine negative Umweltwirkung. Das Potenzial der Photovoltaikanlagen (PV) auf Fassaden und Dächern deckt ca. 50 Prozent des heutigen Strombedarfes ab. Photovoltaik liefert hochwertige elektrische Energie, ist wartungsarm, langlebig, billig und führt verbaute Flächen einer Doppelnutzung zu. Damit kann die Effizienz beim Verbrauch und in der Erzeugung gewährleistet werden. Ein verstärkter Ausbau senkt den Strompreis am Spotmarkt und reduziert den CO2-Ausstoß signifikant. Da der hohe Strompreis auf eine verfehlte Investitionspolitik der zentralen Stromerzeuger zurückzuführen ist, müssten Mehrkosten auch von diesen abgefedert werden. Dem Kunden dürfte dies nicht verrechnet werden. In jeder Stromrechnung wird 100 Prozent aus Wasserkraft also der billigst produzierte Strom ausgewiesen. Deshalb liegt hier ein Marktversagen bzw. ein Marktmissbrauch vor. Der Staat hat im diesem Fall keine Einmalzahlungen, die den falschen Weg zementieren und auch zu hohen Preissteigerung anderer Produkten führen, sondern eine Preisregulierung - zum Beispiel der Preis bleibt für 90 Prozent des Vorjahresverbrauches gleich, für den Rest kann er höher sein - umzusetzen. Der Kunde kann diesen Rest leicht durch sein Verhalten einsparen.





Werner Lackner, 8010 Graz