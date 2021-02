Der Stoff für ein Kabarett

Sehr geehrter Herr Purger!

Ich habe mit großem Vergnügen Ihren Beitrag gelesen "Der Griff nach der Weltherrschaft" in den SN vom 2. Februar 2021. Ich habe beim Durchlesen laut aufgelacht. Das wäre ein Stoff für ein Kabarett. Was hätten wohl ein Farkas & Waldbrunn aus diesem Stoff gemacht! Leider sind diese Verschwörungstheorien nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt in unserer Gesellschaft welche, die solche Unsinn ernsthaft glauben. Darum habe ich Sorge um unsere Demokratie! Herzlichen Dank für Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Das hat mir gutgetan!





Ernst Mühlbacher,, Pfarrer in 5091 Unken