Der Streit um Impfungen von Astra Zeneka wird giftig

In der Ausgabe vom 28. 01. 2021 beleuchten die SN den Impfstoffstreit der EU mit dem britischen Pharmakonzern Astra Zeneca.

Wie in solchen Fällen üblich sparen beide Seiten nicht mit gegenseitigen Vorwürfen und Anschuldigungen. In diesem Falle beruft sich der Lieferant auf "unklare Formulierungen" im Vertragstext. Anscheinend konnte bei der rechtlichen Prüfung des Vertrages von keinen der hochbezahlten Juristen die jetzt von Astra Zeneca genannten "unklare Formulierungen" als solche erkennen. Eigentlich müsste die jetzige EU-Kommisionspräsidentin und ehemalige Deutsche Verteidigungsministerien Ursula von der Leyen große Erfahrung von Liefer- und Vertragstreue mit Firmen haben. Fast alle milliardenschweren Beschaffungen in der Zeit als zuständige Ministerien (zB. Transportflugzeug A400M, Marineboote usw… ) wurden nicht zum vereinbarten Termin, Preis oder Qualität zum Nachteil des Auftraggebers geliefert. Das Verhalten von Astra Zeneca ist nur die Fortsetzung jahrzehntelanger Praxis Globaler Firmen und die Ausnutzung der weltweiten Pandemie ohne Rücksicht auf moralische, soziale und vertragliche Verpflichtungen zum eigenen Vorteil und Börsenkurses.

Zu der Vorgangsweise von Astra Zeneca fällt mir der alte Disponentenspruch ein: "Lieferzusagen sind wie Wahlversprechen, sie sind zwar schön auf dem Papier, werden aber in den seltensten Fällen eingehalten".





Wolfgang Scherübl, 5541 Altenmarkt