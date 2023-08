Der Strom kommt aus der Steckdose - oder?

Herr Sonntagbauer hat vor kurzem so geschwärmt von Südtirol (Leserbrief vom 7. 8. 2023): Der Vintschgau habe eine intakte Raumordnung mit "erträglicher" Architektur und kaum "ausgefransten" Dörfern und, besonders erwähnt, keine Windräder. Und er empfiehlt den Salzburger Verantwortlichen, sich vor Ort schlau zu machen. Na, hoffentlich fragen sie nur wegen der Raumordnung und ja nicht wegen der fehlenden Windräder: Der Strom kommt doch eh aus der Steckdose (kleine Randbemerkung: Und die Steckdose hängt dort am italienischen Stromnetz und damit auch an den lieben, guten, jetzt auch EU-grünen italienischen Atomkraftwerken, da braucht es keine blöden Windräder, die locken nur Don Quijote an und seinen Sancho Pansa - oh, jetzt fällt mir ein: Reitet nicht Kickl auch recht gerne? Hat der schon mal gesagt, dass er Windkraft - auch in Salzburg - befürwortet? Nicht dass der dann gegen Windkraft anreitet und sich vom ehem. deutschen Umweltminister Peter Altmaier beraten lässt, der hat jetzt eh Zeit, und er hat bewiesen, dass er nicht nur Photovoltaik wie Gabriel, sondern auch Windkraft aber so was von runterbremsen kann, dass die Marlene doch noch mitblockieren muss).

Also: Der Strom kommt aus der Steckdose und wie er da hineinkommt, dafür soll der heilige St. Florian sorgen, uns geht das nichts an. Sagen wir mal so: Wenn wir uns doch irgendwie um unseren Strom kümmern wollen, dann gilt: Windkraftanlagen so viel wie geht. Fun wish: pro zehn Liftstützen über 15 Meter eine; und pro Hektar (Supermarkt)-Parkplatz ein Hektar PV-Paneele (wo wir die hintun: na - klingelt es?). Und dann kümmern wir uns um eine zukunftsfähige Raumordnung auch noch.

Auf dass unsere Enkel in unserem Salzburg einmal stolz sagen können: Haslauer sen. hatte nur die Wasserkraft im Kopf, so wie Haslauer jun. aber in seinen ganz späten, reifen Jahren doch noch begriffen hat, dass Salzburg ohne Windräder nicht komplett ist (und da war die Photovoltaik dann auch noch mit drin in seiner Erkenntnis).



Josef Kronreif, 5081 Anif