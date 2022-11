Der Strompreis-Betrug

Bis jetzt habe ich noch keine nachvollziehbare Begründung gefunden, warum der Strompreis nach einer Erhöhung um 57% seit 1. April jetzt neuerdings um weitere 138% ab Jänner 2023 (das sind 274% im Vergleich zum Vorjahr!) erhöht werden muss. Der VPI liegt jetzt per Oktober um 11% über dem Vergleichswert von Oktober 2021. Wenn uns dafür jemand eine vernünftige Erklärung geben kann, wäre das sehr interessant! Der Gaspreis hat sich inzwischen, zwar auf hohem Niveau, aber doch stabilisiert. Die Salzburg AG verkündet immer lautstark ihren hohen Anteil an Wasserkraft und erneuerbarer Energie in der Stromproduktion. Wo bleibt hier eine kaufmännisch seriöse Kalkulation?

Hier wird ein ganz schmutziges Spiel mit den Konsumenten getrieben. Das Theater mit der "Strompreisbremse" soll offensichtlich vordergründig einen Teil der Strombezieher beruhigen, aber viele, die mit Elektroheizungen oder Wärmepumpen bisher umweltfreundlich geheizt haben, zahlen jetzt völlig ungerechtfertigte, überhöhte Preise. Das Argument, dass diese Kunden ja sonst mit Öl oder Gas heizen müssten, ist eine ordentliche Ohrfeige für diese Kunden.

Warum müssen zuerst weit überhöhte Gewinne eingefahren werden, um dann einen Teil davon als Abschöpfung an den Bund abzuliefern? Dieses Geld fließt dann in das Budget und wird dort verschwinden. Ein wenig davon wird dann großzügig als Energiezuschuss oder Teuerungszuschlag an Kleinverbraucher zurückgezahlt. Das klingt halt politisch viel besser. Ein völlig unsinniger Umweg mit viel Verwaltungsaufwand und wahrscheinlich Zeitverzögerung. Wer kontrolliert denn überhaupt diese Übergewinne und wie viel davon an den Bund abgeliefert wird?

Warum können die Strompreise nicht gleich nach Produktionskosten und mit kaufmännischer Verantwortung kalkuliert werden, so dass die Verbraucher einen ehrlichen Preis verrechnet bekommen und keine "Übergewinne" entstehen?

Am meisten enttäuscht mich hier auch die Aufsicht und Kontrolle durch den Aufsichtsrat unter dem Vorsitzenden Landeshauptmann Dr. Haslauer. Hier werden nämlich nicht die Interessen der Bürger/-innen vertreten, sondern dieser offensichtliche Betrug an den Verbrauchern unterstützt. Es ist nur zu hoffen, dass dieses Verhalten von den Wahlberechtigten nicht vergessen wird.





Franz Kepplinger, 5020 Salzburg