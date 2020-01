Der "Sunnberg" und die Lifte

Eine gute Nachricht, dass der VwGH die Genehmigung für dieses Projekt aufgehoben hat, eine weniger gute, dass der Betreiber das Projekt weiterverfolgen will.

Aus Geschäftsinteresse will man die noch wenigen naturbelassenen Gebiete, zum Beispiel in der "Walcher Einöd", wo meines Wissens die Talstation geplant ist, zerstören. Von der Erhöhung der Verkehrsdichte (CO 2 -Ausstoß) auf dieser Strecke noch gar nicht zu reden.

Seit gut zehn Jahren ist dieses Projekt jetzt in Planung - und man könnte eigentlich annehmen, dass die Problematik des Klimawandels mittlerweile in allen Köpfen angekommen ist.

Außerdem: Als gebürtige Piesendorferin kenne ich den "Sunnberg" und überhaupt die "Sunnseitn" sehr gut und weiß, wie schnell und wie weit hinauf fast jeden Winter die Wiesen dort ausapern. So viel beschneien könnte man doch gar nicht!

Großer Respekt für alle, die sich gegen das Projekt gewehrt haben und noch wehren, vor allem für die Piesendorfer Bürgerinitiative "Hochsonnberg"!



Mag. Lotte Riedlsperger, 5400 Hallein-Rif