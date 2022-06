Wie mühsam scheint die Eroberung des Fahrrads für die Frauen gewesen zu sein! Und es ist dann immer wieder verblüffend, wie rasch Neuerungen auf einmal selbstverständlich werden. Sodass George Orwell nur wenige Jahrzehnte später (1941) die "old(!) maids biking to Holy communion through the mists of the autumn mornings" ganz natürlich zu den englischen Charakteristika zählt.







Ass.-Prof. i. R. Mag. Dr. Wolfgang Punz,, 2340 Mödling