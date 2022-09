Der "Titan" gigantisch!

Großartiger Festspielkehraus am 31.8. im Großen Festspielhaus: Das Pittsburgh Symphony Orchestra spielte nach der Pause die 1. Mahler! So gigantisch, wuchtig und umwerfend habe ich diese Symphonie noch nie gehört und erlebt. Besonders das Blech und das Holz waren bestens disponiert und spielten mit großer Verve, wie auch das gesamte Orchester unter dem Dirigat von Maestro Manfred Honeck.

Der "Titan" wurde natürlich mit langanhaltendem tosenden Applaus belohnt und bejubelt, was leider auch vor der Pause nach dem 1. Satz des Konzerts für Violine von Ludwig van Beethoven so war. Brutal zerhackt! Sowohl die wie immer hervorragend spielende Anne-Sophie Mutter, wie auch der Dirigent samt Orchester waren peinlich berührt und dachten sich bestimmt, welche Kulturbarnausen sitzen denn da im vermeintlich so elitären Salzburger Festspielhaus. Wir meinen ja immer, dass wir die Kultur und Kunst erfunden und gepachtet haben und die Amerikaner

ja nicht gar so Kultur-affin seien.

Josef Blank, 5061 Elsbethen