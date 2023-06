Zu "Flughafen wünscht sich den Wien-Flug zurück" vom 16. 6. 2023 im SN-Lokalteil:

Ein jahrhundertealter Traum des Menschen geht für manche am Flughafen in Erfüllung. Für viele ist Fliegen bereits selbstverständlich. Wir wissen aber, zu einem hohen Preis, der sich nicht im Ticketpreis widerspiegelt. Wenn wir einen nachhaltigen Beitrag leisten wollen, dann werden wir uns einschränken müssen. Daher können die Regionalflughäfen in Österreich geschlossen werden. Die alternativ gut erreichbaren "Hubs" in Wien und München werden dann als Drehkreuze des interkontinentalen Flugverkehrs bestätigt.

Flughäfen können rückgebaut und z. B. in Salzburg dem sozialen Wohnbau zugeführt werden. Auch in Zukunft wird der Traum vom Fliegen durch die allgemeine Luftfahrt erfüllbar bleiben, die kommerzielle Luftfahrt ist aber nachhaltig in die Schranken zu weisen.



Peter Sittsam, 5020 Salzburg