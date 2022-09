Der Traum von Frieden

Dieser Traum darf nie sterben! Als 1948 Geborener habe ich nur Friedenszeiten, Wirtschaftsaufschwung und Wohlstand erlebt. Als 1989 die Wiedervereinigung Deutschlands und der Zerfall der Sowjetunion dank Michail Gorbatschow stattfanden, war meine Euphorie groß und mit der Gewissheit verbunden, dass es in Europa nur mehr Frieden geben könnte. Im heurigen Februar dann das bittere Erwachen. Aber wir dürfen den Traum von Frieden und Freiheit, frei nach Gerhard Schwischei in den SN v. 1. 10., nicht einschlafen lassen. Wir müssen - so schwer es auch sein mag - die Diskussion mit den "Putin Verstehern" führen und gegen dieses Verbrechen des russischen Despoten auftreten. Wir müssen aber auch die finanziellen Opfer, die wir wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bringen müssen, auf uns nehmen. Ohne die verantwortungsvollen politischen Führungskräfte in der österreichischen Bundesregierung und in der EU - wie es leider Teile der Opposition machen - ständig zu verunglimpfen!

Werner Roßmann, 5581 St. Margarethen i. Lg.