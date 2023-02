Der Trotz der Wähler

Für viele Bürger/innen war bis dato das Wählen der FPÖ ein absolutes No Go, weil Ausgrenzung, Hetze und Fremdenfeindlichkeit zu deren politischen Agenda zählen, weil immer wieder nationalsozialistisches Gedankengut als Teil der DNA der Abgeordneten und Regierungsmitglieder aufpoppt und weil konstruktive Lösungsvorschläge zu Problemen und Krisen gar nicht erst ernsthaft angedacht werden.

Als Bürger verspürt man Hilflosigkeit, Ohnmacht, ein Ausgeliefertsein. Man hat den Glauben an Politik und deren Entscheidungsträger (teilweise) verloren. Das infantile Phänomen des Trotzes bestimmt das Wählerverhalten.

Spätestens nach der NÖ-Landtagswahl gilt es, der gescheiterten Zuwanderungspolitik abzuschwören und umgehend ein geordnetes, nachhaltiges Zuwanderungsprozedere zu etablieren. Andernfalls drohen auch bei den NR-Wahlen 2024 den ehemaligen Großparteien drastische Stimmenverluste. Schon jetzt, ÖVP im Sinkflug, eine planlose, sich selbst demontierende SPÖ befindet sich mittlerweile auf dem Weg zur Zwergpartei.

Überflüssig, kurzsichtig und trotzschürend die Aussage/Ansage des Herrn Bundespräsidenten VdB bei seiner Angelobung, er würde Herbert Kickl nach der nächsten Wahl, selbst wenn die FPÖ auf Platz eins liege, nicht als Kanzler ernennen - Und das Gros der Parlamentsabgeordneten spendet Beifall via Standing Ovations, nicht realisierend, dass sie selbst es sind, die durch Arroganz, Blendwerk, Für-Dumm-Verkaufen-der-Bürger und Desavouieren ihrer politischen Konkurrenten, den ohnehin sich im beängstigenden Aufwind befindlichen Rechtspopulisten weitere Wähler in die Arme treiben.

Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl