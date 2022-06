Der überstürzte "Rückbau" ohne Alternative ist ein Armutszeugnis

Schön waren die unbeschwerten Stunden, die unser Sohn (elf Jahre) mit Freunden oder auch allein mit uns Eltern in der Au verbracht hat. Seit der Schließung der Radstrecke in der Josefiau hat sich unser Familienleben verändert. Unser Sohn ist verzweifelt und stellt uns zur Zerstörung des BMX-Parcours Fragen, die wir nicht beantworten können. Es fehlen ihm die sozialen Kontakte zu jüngeren und älteren Rad-Freunden, mit denen er diesen besonderen Raum ohne Konsumzwang in seiner Freizeit entdeckt und erlebt hat. Die besondere Topographie, der wunderbare Sandboden, war nicht ohne Grund schon seit Generationen zum Herantasten an das Leben auf zwei Rädern ganzjährig genutzt. Die einsehbare Lage gab den Kindern eine Bühne und begeisterte auch vorbeikommende Radfahrer und Spaziergänger. Uns Eltern gab diese Besonderheit das Gefühl, die Kinder an einem sicheren und gut behüteten Ort zu wissen.

Als verantwortungsbewusste Eltern versuchen wir unserem Sohn zu erklären, wie ein Zusammenleben funktioniert, und welche wichtige Rolle Politik in der Entwicklung und Gestaltung der Lebensräume von Menschen und Natur hat. Den Kindern zu vermitteln, dass die Verantwortungsträger trotz mehr als zweijährigen Bekanntsein der Problematik keine rechtskonforme und dauerhafte Lösung gefunden haben, fällt uns unglaublich schwer. Der völlige überstürzte "Rückbau" vor den Ferien ohne alternative Freiräume für radbegeisterte Kinder, ist ein Armutszeugnis.

Guter Rad ist teuer: Für uns Eltern, die wir nun weite Strecken mit dem Auto zurücklegen müssen, um adäquate Räume zur Ausübung der Bewegungsleidenschaft zu finden, aber auch teuer für alle Steuerzahler, wenn nun an anderer Stelle etwas aus dem Boden gestampft werden muss.



Martina und Thomas Weigand, 5026 Salzburg