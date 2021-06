Der Umgang mit der Geschichte

Den "Salzburger Nachrichten" vom 9. 6. 2021 entnehme ich, dass sich die Bürgerliste und der Bund sozialistischer Freiheitskämpfer, ohne Rücksicht auf die Kosten, um die Umbenennung aller NS-Straßennamen bemühen. Dazu sei schon kurz aufklärend festgestellt, dass der große Sozialist Dr. Karl Renner 1938 sich via Radio vehement für den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland aussprach. Hunderttausende folgten ihm begeistert. Renner aber war kein Nazi und die wenigsten Bürger konnten erkennen, dass sie von einem Verbrechensregime manipuliert wurden.

Derselbe Dr. Karl Renner wurde nach 1945 der sehr erfolgreiche erste Bundespräsident Österreichs. Als es vor der ersten Nationalratswahl um das Strafausmaß von Nazis ging, stellte er wörtlich fest: "So sei mehr Milde in der NS-Frage notwendig, weil es fast keine sozialistische Arbeiterfamilie gibt, in der nicht einer den Nazis nachgelaufen sei. In diesen Familien könne die Stimmung bei strengem Strafausmaß leicht umschlagen. Ich bin dafür, dass nur die wirklichen Kriegsverbrecher streng bestraft werden."

Fazit: Die Geschichte lässt sich auf Dauer nicht verleugnen. Dr. Andreas Koller schrieb: "Denkmalstürme sind keine intelligente Lösung" und Frau Dr. Hedwig Kainberger hätte die Lösung bereits vorgegeben.



Prof. Dkfm. Wolfgang Reith, 5630 Bad Hofgastein