Der Umgang mit Legasthenie - ein Hindernis?

Danke für das tolle Interview mit Philipp Hochmair, "Jeder hat irgendeine Einschränkung" (SN vom 15. April 2023).

"Ich selbst hatte einst selbst eine Leseschwäche in der Schule und wurde gehänselt nicht gefördert. Vor 40 Jahren ist man eben mit Schwäche anders umgegangen …", so Philipp Hochmair.

Ich bin dankbar, dass Herr Hochmair dies ansprach. Da wir von seiner Legasthenie schon im Vorfeld hörten, ist Herr Hochmair ein Vorbild für meine Tochter.

Allerdings kann ich leider aus meiner und der Erfahrung meiner Tochter nicht von einem besseren Umgang mit dieser Einschränkung berichten.

Seit einigen Monaten "kämpfe" ich dafür, dass die Lese-Rechtschreibstörung meiner Tochter schulisch anerkannt wird. Es gab bereits mehrere Gespräche mit der Schule, Schulleitung, Lehrer/-innen, bisher waren zwei Gutachten (!) nötig, dass dies überhaupt einmal gehört und gesehen wird. Meine Tochter lernt viel, geht wöchentlich zur Therapie, sie hat den selben Lernstoff wie ihre Mitschüler/-innen ohne Einschränkung, es wird kaum Rücksicht (bis auf eine Lehrerin) genommen. Wo ist die Chancengleichheit? Wo ist die Offenheit von Seiten der Lehrer/-innen und der Schulleitung, auch Kinder zu fördern (!) die Einschränkungen haben? Warum wehren sich die Lehrkräfte gegen eine Zusammenarbeit mit den Eltern und den Therapeut/-innen? Wie viele Kinder verlieren die Lust an der Schule und die Motivation, wenn sie ständig - trotz vielen Einsatzes - nur negative Erfahrungen machen? Sind im Schulsystem nur Kinder "ohne" Einschränkungen willkommen? Liebe Eltern, liebe Lehrer/-innen: Es geht um unsere Kinder und deren Zukunft.

Susanne Schlegl-Schwaiger, 5212 Schneegattern