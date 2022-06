Der Umgangston in der Politik

Andreas Koller (SN 27. 6. 22) macht sich zu Recht Sorge um unsere österreichische politische Kultur. Als politisch aktiver Bürger bin ich über den Wegfall jedes gegenseitigen Respekts, Anstandes und Toleranz, insbesondere in den letzten Jahren,

einfach entsetzt. Wenn auch häufige Korruptionsfälle, Macht, Missbrauch und die Unfähigkeit, Krisen zu bewältigen, leider zur Tagesordnung gehören, sollte doch Sachlichkeit die politischen Auseinandersetzungen bestimmen und nicht Unterstellungen, Drohungen und Unflätigkeiten.

Was soll das jüngste Gejammere der Opposition über das Fehlen des Bundeskanzlers

bei der Teuerungsdebatte? Seine Anwesenheit macht weder den Diesel noch das Gas und Strom oder die Lebensmittel und Mieten bezahlbarer. Zur Sachlichkeit und ehrlichen Aussagen für die Bürgerinnen und Bürger zurückkehren ist der Weg sowohl für die Regierung wie auch für die Opposition, die Glaubwürdigkeit zu versuchen, wieder zu gewinnen. Dabei müssten persönliche Diskriminierungen, Unterstellungen, Bedrohungen außen vor gelassen werden. Dr. Wilhelm Pölzl hat in seinem Leserbrief vollkommen recht, wenn er befürchtet, es würde sich niemand "antun", unter diesem Druck in die Politik einzusteigen.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg