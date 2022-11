Der ungehörte Ruf nach einer Bundesstaatsreform

Zu Recht kritisiert Manfred Perterer in seinem Standpunkt vom 12. November föderale Machtspiele auf dem Rücken Schutzbedürftiger. Wobei es ja Quoten gibt, denn Österreich ist ja ein Bundesstaat.

Aber nicht nur beim Thema Migration, auch in vielen anderen Bereichen, die bundesstaatlich bearbeitet werden sollten, will jede Verwaltungsebene ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen.

Die politischen Parteien argumentieren jedoch mit dem Staatsziel des Bürokratieabbaus gegen eine Bundesstaatsreform

Eigentlich erbärmlich. Und es zeigt sich wieder: Alle sind, dafür, doch keiner will sie, die Bundesstaatsreform !







Dr. Leonhard Besl, 5020 Salzburg