Der Valentinstag - pro und contra

Alle Jahre wieder brummen um den 14. 2. die Geschäfte. Ist der Tag nun romantisch oder doch nur Geschäftemacherei? Blumen, Herzen und Pralinen haben Hochsaison, werden zuhauf verschenkt. Autofußmatte mit eigenem Foto für die Vordersitze, Kaffeebecher to go mit Bild, Schutzengel-Zettelhalter mit Gravur usw. sind als Geschenke für den Mann gedacht. Stofftierbär mit persönlichem Foto, ein Kissen zum Kuscheln als Ersatz, Fußmuff für kalte Tage, Eierformer Herzilein, Spardose Herzbärchen und Luftschlösser Seifenblasen werden an die Frau gebracht. Für beide geeignet, ein Pyjama mit eigenem Konterfei, dann kann man sich beim Schlafen beobachten.

Aus anderem Sichtwinkel betrachtet; hat der Tag am Ende etwas mit dem Frühling oder gar mit der Paarungszeit der Vögel und sonstigem Getier zu tun? Das könnte durchaus sein, denn an keinem anderen Tag wird allen "allein" durchs Leben schreitenden Personen (m,w,d) mehr vor Augen geführt, dass ein Partner (m,w,d) fehlt, sie also nicht vollständig sind. Ist das wirklich so? Singles (m,w,d) sind nicht ärmer als Paarerprobte (m,w,d) und auf keinen Fall bemitleidenswert. Der einzige Unterschied, an diesem speziellen Tag können/dürfen/müssen sie sich selbst beschenken.

"Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker (m,w,d), die Fahrgäste (m,w,d) und die Straße.", soll Franz Kafka einmal gesagt haben. Vielleicht ist der Valentinstag ein Wink, die bessere Hälfte (m,w,d) einmal ein wenig zu ehren, zu verwöhnen. Vielleicht ist der Geschenketag aber auch nur eine Ausrede, weil man sich damit das Recht erkauft, an anderen Tagen den Partner (m,w,d) zu vernachlässigen.

Pro und contra, unabhängig davon wäre ein liebevoller, respektvoller Umgang mit Allen (m,w,d) durch Zuhören und Achtsamkeit im Alltag das Sahnehäubchen. Darum sollten wir uns bemühen; und zwar vor, am und nach dem Valentinstag.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf