Stell Dir vor, du willst einen Brief aufgeben und der Briefkasten ist nicht mehr da!

So geschehen an der Kreuzung Ganshof-/Aiglhof-Straße. Aber wo ist das nächstgelegene, überlebende Postkastl? Am Ort des Verschwindens: kein Hinweis, Postwurfsendung: Fehlanzeige - schmeck's!



Helmut Hintner, 5020 Salzburg