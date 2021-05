Aufregung in den "Vogelstraßen" in Langwied: Der Postkasten in der Lerchenstraße ist weg. Laut sinngemäßer Auskunft bei der Post könnte der Postkasten Kinder vom nahen Spielplatz verletzen (!). Seit Jahrzehnten ist mir solches nicht bekannt. Vielmehr fährt die Post Dienstleistungen ständig herunter und lebt von der Paketzustellung.



Mag. Siegfried Innerhofer, 5023 Salzburg