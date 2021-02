Der VfGH und die Informationsfreiheit

Der am 23. Februar vorgelegte Regierungsentwurf zum Informationsfreiheitsgesetz enthält die "Möglichkeit" des Anschlusses einer dissenting opinion an ein VfGH-Erkenntnis für in der Abstimmung unterlegene Verfassungsrichter. Passend zum zeitgleichen türkisen "Reformvorschlag", zwecks Zerschlagung und Demontage einer unbotmäßigen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, soll damit in einem Aufwaschen auch der VfGH vorsorglich an die Kandare genommen werden - von unserer Verfassungsministerin Edtstadler in der "ZiB 1" mit unschuldigem Augenaufschlag als Maßnahme zu verbesserter Transparenz (wozu?) erklärt. Genau darum geht es: Der auf einem ÖVP(oder SPÖ, FPÖ usw.)-Ticket im VfGH sitzende Höchstrichter kann und soll somit ganz transparent "seinem Entsender" kundtun, auftragsgemäß (oder mit viel Zivilcourage und Mut auch nicht wunschgemäß) abgestimmt zu haben. Trump lässt grüßen! Kein Wunder also, schon in der folgenden "ZiB 2" höchst besorgt und höchst diplomatisch VfGH-Präsident Grabenwarter seine Bedenken vortragen zu sehen! Damit der dringende Appell an Türkis: Vorsicht - einer unangenehmen Hausdurchsuchung nicht einen blindwütigen Rundumschlag gegen die Justiz als essenzielle Säule unserer Demokratie folgen zu lassen.

Dr. Johannes Krauss, 5020 Salzburg