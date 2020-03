Der Virus - Es gibt auch Positives

Der Corona Virus schränkt uns in unserem alltäglichen Leben massiv ein. Das öffentliche Leben ist aufs Minimale begrenzt. Es gibt nur wenige Gründe das Haus zu verlassen, für manche mag dies nervenaufreibend sein, aber wir sollten es auch positiv sehen.

In dieser Zeit können wir uns Dingen widmen, für die wir ansonsten keine Zeit finden. Wir lernen Selbstverständliches wieder wertzuschätzen. Wir können uns, anstatt uns andauernd durchs alltägliche Leben zu hetzen wieder auf unsere Hobbies konzentrieren, viel Zeit mit unseren Familien verbringen oder einfach nur Nachdenken. Ich weiß, dass viele Menschen derzeit das nicht können, weil sie Arbeiten müssen um das System aufrecht zu erhalten oder freiwillige Helfer sind. Ein abschließender Appell an alle, die gerade verhindert sind in die Arbeit zu gehen: Nehmen Sie sich Zeit für Dinge, für die Sie ansonsten zu beschäftigt oder gestresst sind.







Elisa Woertz, 5661 Rauris