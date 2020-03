Der Virus - Kaufrausch im Internet

Am schlimmsten trifft es die kleinen Betriebe. Es steht ihnen eine harte Zeit bevor. Wenig Umsatz, jedoch viele Nebenkosten - dieses Problem haben zurzeit viele Betriebe. Mitarbeiter müssen den alten Urlaub nachholen, viele arbeiten in Kurzarbeit oder wurden fristlos entlassen. Ein Teil der Bevölkerung kauft nun sehr viel im Internet. Ob Kleidung, Lebensmittel oder andere Gegenstände. Diese werden nun meist in den bekannten, großen Online-Shops erworben. Man darf aber auf gar keinen Fall auf die kleinen, heimischen Betriebe vergessen. Sehr viele von Ihnen haben bereits einen Onlineshop eingerichtet. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir nach der Corona Zeit wieder in unseren kleinen, liebevoll und mit freundlicher Bedienung eingerichteten Geschäfte einkaufen gehen sollen. Die brauchen uns und wir brauchen sie! Der Virus zerstört zurzeit schon sehr viel, lassen wir uns nicht noch mehr zerstören. Daher ein Appell an die Bevölkerung: Kauft regional; lasst euch von kleinen, heimischen Betrieben Lebensmittel oder sonstiges liefern. Die brauchen unsere Hilfe in dieser schwierigen Zeit.







Lisa Frank, 5423 St.Koloman