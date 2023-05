Der "Wahljahrmarkt" ist geschlagen

Hau den Lukas! Bei dieser beliebten Jahrmarktattraktion sind Stärke und Geschick gefragt, um als Sieger hervorzugehen. Die zusehenden und zu Kritik neigenden Mitbewerber versuchen durch allerlei Zurufe, Störaktionen, blöden Bemerkungen und unfairen Angriffen den Ausführenden aus dem Konzept zu bringen, um selbst dann der bessere zu sein, vielleicht sogar der Sieger zu werden.

Nun ist der "Wahljahrmarkt" geschlagen und es ist den Mitstreitern gelungen, den "stärksten" Bewerber so weit zu schwächen, dass er für sich allein nicht den vollen Erfolg verbuchen kann. Mit Spott und Hohn reagieren nun alle, die glauben, es besser zu können: Jene, die den (Jahr)Marktschreiern Glauben schenken und sie damit in die Führungsposition des Landes hievten, all jene, die sich vor Verantwortung drücken (ich bin doch nicht blöd, dass ich mir das antue!) und daher ihr Wahlrecht nicht in Anspruch nahmen, von den Künstlern, die sich ihrer künstlerischen Freiheit beraubt wähnen, weil nun eine Partei an die "Macht" kommt, die sie vielleicht benachteiligen könnte, die zu wählen sie auch nicht zu verhindern wussten (nachher ist man meist immer gescheiter) und eine Partei, die sich der Verantwortung partout nicht stellen will usw.

Hau nicht den Lukas, nein hau den Landeshauptmann, der trotz heftigster Kritik bemüht ist, ein solides Regierungsteam zusammen zu stellen!

Ich hoffe, dass sich trotz aller Unkenrufe der von mir sehr geschätzte Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer nicht aus der Ruhe bringen lässt und wie bisher das Land Salzburg vorbildlich führt. Ich bin überzeugt, dass er dem Land Salzburg auch weiterhin ein ausgezeichneter Landeshauptmann mit einem guten Team sein wird.

Mag. Anton Herovitsch, 6306 Söll