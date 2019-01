Warum diskutieren wir in Salzburg jedes Jahr vom 27. 12. bis 5. 1. über die höllische Lärm- und Luftbelästigung um den Jahreswechsel? In verschiedenen Städten in unseren Nachbarländern ist die Ballerei verboten und es gibt sie auch nicht! Welch ein Wunder für Salzburger Politiker, welche bereits immer im Voraus wissen, dass ein Verbot nicht zu überwachen ist.

Aber heuer haben wir Wähler im März die seltene Chance, nur jenem/-r Bürgermeisterkandidaten/-in die Stimme zu geben, welche/-r glaubwürdig zu einem Verbot dieser gefährlichen und gesundheitsschädlichen Ballerei steht und auch bereits die konkrete Umsetzung vor dem 31. 12. 2019 garantiert.

Nehmen wir Demokratie ernst und zeigen wir bei der Bürgermeisterwahl, dass wir Politiker/-innen mit Rückgrat wollen, und vergessen wir bis zum Wahltag nicht, welche/-r Kandidat/-in gewillt ist, endlich Taten zu setzen.

Der Wahltag ist unsere Chance.



Josef Deiser, 5020 Salzburg